Green Pass, senatrice Granato rifiuta di esibirlo: lavori sospesi (Di martedì 19 ottobre 2021) In Senato senza mostrare il Green Pass. La senatrice di Alternativa C'è, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama rifiutando di esibire il proprio certificato verde. I lavori alla commissione Affari costituzionali del Senato sono quindi stati sospesi. "Non si può lavorare alla presenza di un trasgressore di una regola fondamentale. Appena saputo che una senatrice senza Green Pass stava partecipando alla seduta, ho subito sospeso i lavori della commissione", spiega il presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario Parrini, all'Adnkronos. Ma come è stato possibile che la senatrice (Granato ndr) sia riuscita ad entrare senza ...

