Green Pass | senatrice Granato entra senza certificato | lavori Affari costituzionali sospesi

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - lavori sospesi alla commissione Affari costituzionali del Senato: la senatrice di Alternativa C'è, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio Green Pass e si è recata nella sala dove si riunisce la commissione. Il presidente Dario Parrini ha sospeso i lavori.

