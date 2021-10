Green Pass resta presidio a porto di Genova ma scalo operativo (Di martedì 19 ottobre 2021) Quinto giorno di presidio di protesta contro l’obbligo di Green Pass al lavoro, presso il varco Etiopia del porto di Genova. Un gruppo di manifestanti ha dormito anche la scorsa notte in una area allestita venerdì presso il varco e stamani ha ripreso a frenare il flusso di tir in transito nello scalo. La operatività del porto resta regolare nonostante i rallentamenti provocati anche dall’invito dei ‘no Pass’ ai camionisti di fermarsi per il tempo di un caffè. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 19 ottobre 2021) Quinto giorno didi protesta contro l’obbligo dial lavoro, presso il varco Etiopia deldi. Un gruppo di manifestanti ha dormito anche la scorsa notte in una area allestita venerdì presso il varco e stamani ha ripreso a frenare il flusso di tir in transito nello. La operatività delregolare nonostante i rallentamenti provocati anche dall’invito dei ‘no’ ai camionisti di fermarsi per il tempo di un caffè. L'articolo proviene da Forze Armate News.

