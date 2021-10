Green pass | portuali Trieste si dissociano da protesta

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - leotambe : RT @autocostruttore: No Green Pass, a Genova poliziotti dalla parte della protesta, offrono focacce ai manifestanti: 'Ci hanno detto di ten… - carmelomusicsax : RT @fattoquotidiano: Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass: restano fuori dall’Assemblea. E vanno a denunciare: “È una quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

"Visti gli ultimi sviluppi delle mobilitazioni contro ilil Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste non intende partecipare alla gestione complessiva delle stesse e/o a qualsiasi coordinamento/associazione relativa". Lo scrive in una ...E poi: "La stessa scommessa del, quale misura di prevenzione sanitaria necessaria per far ripartire il Paese si fonda sulla capacità dei sistemi informativi di fornire una rappresentazione ...La senatrice no pass, Laura Granato (ex M5s e ora parte della componente del gruppo misto L'Alternativa c'è, creata da ex grillini dissidenti), è entrata a palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando ...Continua la protesta dei no-green pass in via Mattei, la zona industriale del porto di Ancona. Una quarantina di manifestanti è in presidio fisso per tenere il punto sulla contrarietà alla certificazi ...