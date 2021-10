Green pass obbligatorio, ieri scaricati oltre 1 milione di certificati (Di martedì 19 ottobre 2021) oltre un milione di Green pass, obbligatori dal 15 ottobre anche sul posto di lavoro, scaricati nelle ultime 24 ore: sono stati 1.049.384 i certificati scaricati ieri dagli italiani, secondo il report aggiornato del governo. In particolare, 914 mila sono stati scaricati dopo aver fatto i tamponi e 130 mila in seguito a vaccinazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021)undi, obbligatori dal 15 ottobre anche sul posto di lavoro,nelle ultime 24 ore: sono stati 1.049.384 idagli italiani, secondo il report aggiornato del governo. In particolare, 914 mila sono statidopo aver fatto i tamponi e 130 mila in seguito a vaccinazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

