Green pass obbligatorio, “colf e badanti? Senza non possono restare in casa” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Green pass obbligatorio per colf e badanti? “In Italia le famiglie che hanno un domestico convivente rappresentano circa il 25% del totale, parliamo di un numero rilevante di circa 500mila lavoratori dei 2 milioni che prestano servizio con o Senza contratto. Ieri finalmente il governo ha chiarito un aspetto molto importante che riguarda proprio questa categoria, mettendo nero su bianco che chi non ha il Green pass non può restare in casa”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico. “Il datore di lavoro -precisa – ha l’obbligo di controllare il Green pass: se il domestico non lo ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilper? “In Italia le famiglie che hanno un domestico convivente rappresentano circa il 25% del totale, parliamo di un numero rilevante di circa 500mila lavoratori dei 2 milioni che prestano servizio con ocontratto. Ieri finalmente il governo ha chiarito un aspetto molto importante che riguarda proprio questa categoria, mettendo nero su bianco che chi non ha ilnon puòin”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Andrea Zini, presidente di Assindat, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico. “Il datore di lavoro -precisa – ha l’obbligo di controllare il: se il domestico non lo ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - gioporce : RT @moneypuntoit: ?? Green pass lavoro, si cambia: più ampia la platea di chi non deve averlo? ?? - Ernesto29296958 : RT @MinistroEconom1: Mattarella si è detto addolorato che 'proprio adesso che vediamo una ripresa incoraggiante esplodono fenomeni e inizia… -