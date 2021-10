Green pass, ieri oltre un milione di certificati scaricati (e le terze dosi di vaccino superano le prime) (Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo record. ieri dagli italiani sono stati scaricati oltre un milione di Green pass (1.049.384 per la precisione), un record finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo record.dagli italiani sono statiundi(1.049.384 per la precisione), un record finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo....

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - AnnaP1953 : RT @MinervaMcGrani1: Mi rivolgo a coloro che hanno gioito per l’introduzione del green pass: oggi avete visto di cosa è capace questo gover… - VailatiSergio : RT @BormoliniRenato: Domanda: esiste un partecipante a Twitter che, dichiarandosi orgogliosamente antifascista nel proprio profilo, riconos… -