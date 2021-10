**Green pass: consiglio presidenza Senato riunito su caso Granato** (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il consiglio di presidenza del Senato è riunito per esaminare il caso della senatrice Laura Granato. La parlamentare di 'Alternativa c'è' è entrata oggi a Palazzo Madama rifiutandosi di esibire il certificato e si è recata alla seduta della commissione Affari costituzionali. Il presidente della commissione, Dario Parrini, del Pd, ha quindi sospeso i lavori. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Ildidelper esaminare ildella senatrice Laura Granato. La parlamentare di 'Alternativa c'è' è entrata oggi a Palazzo Madama rifiutandosi di esibire il certificato e si è recata alla seduta della commissione Affari costituzionali. Il presidente della commissione, Dario Parrini, del Pd, ha quindi sospeso i lavori.

