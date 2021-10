Green pass, Burioni: “Convincere non vaccinati, molti hanno solo paura” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Adesso che il Green pass” obbligatorio anche sul lavoro “è realtà, bisogna Convincere quelli che non si sono ancora vaccinati” contro Covid 19. “Pochi sono fanatici e amen, molti sono spaventati e hanno soltanto paura”. Sono le parole del virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che via Twitter esorta al dialogo con chi non ha ancora fatto l’iniezione scudo per timori. “Lo Stato deve parlare con loro – scrive Burioni -. Sono in fila alle farmacie e lì qualcuno deve andare a spiegargli le cose”. Secondo il virologo Andrea Crisanti, che ieri è intervenuto sull’argomento a ‘L’aria che tira’, “non possiamo obbligare una persona che ha paura del vaccino. Si deve mettere la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) “Adesso che il” obbligatorio anche sul lavoro “è realtà, bisognaquelli che non si sono ancora” contro Covid 19. “Pochi sono fanatici e amen,sono spaventati esoltanto”. Sono le parole del virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che via Twitter esorta al dialogo con chi non ha ancora fatto l’iniezione scudo per timori. “Lo Stato deve parlare con loro – scrive-. Sono in fila alle farmacie e lì qualcuno deve andare a spiegargli le cose”. Secondo il virologo Andrea Crisanti, che ieri è intervenuto sull’argomento a ‘L’aria che tira’, “non possiamo obbligare una persona che hadel vaccino. Si deve mettere la ...

