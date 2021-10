Green Pass: Borghi (Pd), 'insinuazioni Lollobrigida su membri governo inaccettabili' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Le accuse di vigliaccheria, di connivenza e le insinuazioni fatte in Aula nei confronti di membri del governo da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia sono molto gravi. Continuare ad adombrare che organi dello Stato stiano complottando contro la democrazia è inaccettabile". Così Enrico Borghi della segreteria Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Le accuse di vigliaccheria, di connivenza e lefatte in Aula nei confronti didelda parte del capogruppo di Fratelli d'Italia sono molto gravi. Continuare ad adombrare che organi dello Stato stiano complottando contro la democrazia è inaccettabile". Così Enricodella segreteria Pd su twitter.

