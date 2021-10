Gravina, 'razzismo merita Daspo a vita' (Di martedì 19 ottobre 2021) Quelle del razzismo negli stadi italiani "sono immagini eloquenti. Hanno ragione tutti coloro che ritengono che i soggetti che vengono individuati, e abbiamo i mezzi per farlo come dimostrano i casi ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Quelle delnegli stadi italiani "sono immagini eloquenti. Hanno ragione tutti coloro che ritengono che i soggetti che vengono individuati, e abbiamo i mezzi per farlo come dimostrano i casi ...

