Gravina: Daspo ai razzisti negli stadi, Europeo del 2028 si propone l’Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Hanno ragione tutti coloro che ritengono che i soggetti che vengono individuati, e abbiamo i mezzi per farlo come dimostrano i casi di Firenze, Roma e Torino, devono stare fuori dagli stadi in maniera definitiva, con un Daspo a vita, ha dichiarato Gravina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 ottobre 2021) Hanno ragione tutti coloro che ritengono che i soggetti che vengono individuati, e abbiamo i mezzi per farlo come dimostrano i casi di Firenze, Roma e Torino, devono stare fuori dagliin maniera definitiva, con una vita, ha dichiaratoL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Gravina: Daspo ai razzisti negli stadi, Europeo del 2028 si propone l’Italia - B3recca : RT @cmdotcom: #Gravina: 'Daspo a vita ai razzisti. #Europeo2028 in Italia? Un sogno che spero si realizzi' - LALAZIOMIA : Gravina: 'Daspo a vita ai razzisti. Europeo 2028 in Italia? Un sogno che spero si realizzi' - cmdotcom : #Gravina: 'Daspo a vita ai razzisti. #Europeo2028 in Italia? Un sogno che spero si realizzi' -