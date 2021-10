Grande successo per il Festival della Gentilezza: oltre mille bambini, più di cento adesioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono più di cento le realtà che hanno aderito alla terza edizione del Festival della Gentilezza, tra scuole, negozi, musei, associazioni, librerie, professionisti, comunità. L’evento, che si svolgerà dal 9 al 14 novembre, rappresenta il primo Festival di Gentilezza diffuso in Italia che parte dal basso e raccoglie eventi gentili da Nord a Sud, ce quest’anno gode della partnership della Fondazione di Comunità San Gennaro e delle Catacombe di Napoli, il patrocinio morale del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e la media partnership del mensile Comunicare il Sociale. oltre mille i bambini e i ragazzi che il 12 novembre dedicheranno un’attività al valore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono più dile realtà che hanno aderito alla terza edizione del, tra scuole, negozi, musei, associazioni, librerie, professionisti, comunità. L’evento, che si svolgerà dal 9 al 14 novembre, rappresenta il primodidiffuso in Italia che parte dal basso e raccoglie eventi gentili da Nord a Sud, ce quest’anno godepartnershipFondazione di Comunità San Gennaro e delle Catacombe di Napoli, il patrocinio morale del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e la media partnership del mensile Comunicare il Sociale.e i ragazzi che il 12 novembre dedicheranno un’attività al valore ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande successo Cagliari uruguaiano nella corsa salvezza ... contro ogni previsione, sugli uruguaiani che hanno lasciato la firma sul successo contro la Sampdoria. Godin ha contenuto Quagliarella e Gabbiadini, Caceres ha disputato una grande gara ed è andato ...

Djokovic, Australian Open a rischio: 'Non chiedetemi se sono No vax' Certo che voglio andare, l'Australia è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere. Amo questo sport e sono ancora motivato. Il mio manager, che è in contatto con la ...

Grande successo per il Formula Kite World Championship Sardegna Reporter GIORNATE DI AUTUNNO DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO – “A SPASSO NEI BORGHI” Grande successo per le Giornate di Autunno del Fondo Ambiente Italiano che hanno visto la Delegazione di Benevento e il gruppo FAI Giovani di Benevento collaborare con l’amministrazione comunale di Mo ...

Formula 1: il successo dei junior team La griglia 2021 è un chiaro esempio del contributo e del successo dei junior team fondati dalle squadre di Formula 1 ...

