Grande Fratello Vip: Scoppia La lite Tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo! (Di martedì 19 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, undicesima puntata: questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 ha sorpreso i telespettatori proprio sul finale quando è Scoppiata una vera e propria litigata in diretta. Il caos è nato dalle nomination perché Carmen Russo ha preso male la votazione di Katia Ricciarelli e le due hanno litigato proprio sul finale della puntata. Ecco tutto quello che è successo tra le due donne colonne di questo Grande Fratello Vip 6 durante l'undicesima puntata. Grande Fratello Vip 6, 11^ puntata: Carmen Russo prende male la nomination di Katia Ricciarelli e Scoppia la lite! Sembrava una puntata tranquilla, o almeno ...

