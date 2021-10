Grande Fratello Vip, lite furibonda Carmen Russo e Katia Ricciarelli: è successo dopo la puntata a telecamere spente (Di martedì 19 ottobre 2021) lite furibonda al Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Tutto è accaduto all'improvviso, senza che fosse Alfonso Signorini ad innescare un dibattito. In un momento di nomination, Katia Ricciarelli ha appunto deciso di nominare Carmen Russo, che interrogata da Signorini sul perché di una nomination di questo tipo, ha provato a minimizzare dicendo che Katia l'avesse votata dopo aver perso con lei una partita a biliardo. Lo scontro tra Carmen Russo e Katia RicciarelliFrase che ha fatto sobbalzare Katia Ricciarelli. La soprano ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021)alVip tra. Tutto è accaduto all'improvviso, senza che fosse Alfonso Signorini ad innescare un dibattito. In un momento di nomination,ha appunto deciso di nominare, che interrogata da Signorini sul perché di una nomination di questo tipo, ha provato a minimizzare dicendo chel'avesse votataaver perso con lei una partita a biliardo. Lo scontro traFrase che ha fatto sobbalzare. La soprano ...

