Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié vittima di revenge porn a 15 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) Lulù Selassié ha raccontato al Grande Fratello Vip 6 l'episodio che a 15 anni ha segnato la sua vita: è stata vittima di revenge porn. La storia di Lulù Selassié ha caratterizzato la diretta del 18 ottobre del Grande Fratello Vip 6: la ragazza a 15 anni è stata vittima di revenge porn e stalking: un ragazzo la ricattava e la insultava usando delle sue foto intime e mandandole centinaia di messaggi al giorno a cui lei era costretta a rispondere, sempre. Lulù è la seconda delle tre sorelle Selassié, le principesse etiopi che per il momento gareggiano come unico concorrente in questa ...

