Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sull’undicesima puntata (Di martedì 19 ottobre 2021) Wow che puntatina appassionante del Grande Fratello Vip 6 ieri sera, eh. Praticamente gli unici momenti degni di nota sono stati all’inizio, quando si stava scatenando la guerra tra le fazioni della Casa con Davide Silvestri che dal bagno origlia le discussioni altrui rivelando che il gruppetto capeggiato da Raffaella Fico dice peste e corna di Soleil Sorge, ma Alfonso Signorini ha bloccato tutto perché c’erano la moglie di Aldo Montano e il cane di Katia Ricciarelli in scaletta, e alla fine, verso l’una di notte, quando al momento delle nomination palesi è partita una lite tra Katia e Carmen Russo che si stanno palesemente e meravigliosamente sulle ovaie ma anche qui Alfonso ha bloccato tutto perché un altro po’ stava andando in onda il Tg 5 mattina. Cioè, praticamente gli unici due blocchi sui quali avrei costruito l’intera puntata ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 ottobre 2021) Wow che puntatina appassionante delVip 6 ieri sera, eh. Praticamente gli unici momenti degni di nota sono stati all’inizio, quando si stava scatenando la guerra tra le fazioni della Casa con Davide Silvestri che dal bagno origlia le discussioni altrui rivelando che il gruppetto capeggiato da Raffaella Fico dice peste e corna di Soleil Sorge, ma Alfonso Signorini ha bloccato tutto perché c’erano la moglie di Aldo Montano e il cane di Katia Ricciarelli in scaletta, e alla fine, verso l’una di notte, quando al momento delle nomination palesi è partita una lite tra Katia e Carmen Russo che si stanno palesemente e meravigliosamente sulle ovaie ma anche qui Alfonso ha bloccato tutto perché un altro po’ stava andando in onda il Tg 5 mattina. Cioè, praticamente gli unici due blocchi sui quali avrei costruito l’intera...

