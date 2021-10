Grand Prix Marbella, Sofia Raffaeli è oro nelle clavette e bronzo bis (Di martedì 19 ottobre 2021) Mentre nella World Cup di Cluj Napoca, la Squadra Nazionale e le individualiste di Ritmica vincevano sette medaglie in totale (tre ori per le Farfalle, due argenti per Milena Baldassarri e due bronzi per Alexandra Agiurgiuculese), l’altra azzurra Sofia Raffaeli ha fatto incetta di metalli al Grand Prix Marbella 2021, in scena questo weekend in Spagna. Un bel biglietto da visita in vista del Campionato Mondiale di Kitakyushu, in programma in Giappone dal 27 a l 31 ottobre. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, infatti, ha brillato nelle finali di specialità per attrezzo e ha centrato la medaglia d’oro alle clavette, con il punteggio di 27.750 – il più alto di tutta la competizione – e ha fatto il bis di bronzo a palla (25.250 pt.) e nastro ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Mentre nella World Cup di Cluj Napoca, la Squadra Nazionale e le individualiste di Ritmica vincevano sette medaglie in totale (tre ori per le Farfalle, due argenti per Milena Baldassarri e due bronzi per Alexandra Agiurgiuculese), l’altra azzurraha fatto incetta di metalli al2021, in scena questo weekend in Spagna. Un bel biglietto da visita in vista del Campionato Mondiale di Kitakyushu, in programma in Giappone dal 27 a l 31 ottobre. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, infatti, ha brillatofinali di specialità per attrezzo e ha centrato la medaglia d’oro alle, con il punteggio di 27.750 – il più alto di tutta la competizione – e ha fatto il bis dia palla (25.250 pt.) e nastro ...

Advertising

blooperiod : cmq sta mattina mi sono svegliata pensando al grand prix di torino e a come il mio ricordo più bello è di me, una v… - bubblsesoo : ieri sono stata triste tutto il giorno perché rika non parteciperà al grand prix per colpa dell'infortunio ma sapet… - Ticinonline : Merlot ticinesi sugli scudi al Grand Prix du Vin Suisse - OrangeTeamLUG : Nuova occasione per gareggiare e vincere set LEGO® Technic™ McLaren Senna GTR. ?? Leggi la news sul nostro sito. ??… - SamueleFranzini : RT @WythLive: Il Grand Prix Möbius Suisse è stato attribuito a Wyth perché “la piattaforma rende possibile una relazione di qualità fisica… -

Ultime Notizie dalla rete : Grand Prix Rientro trionfale in Biellorussia per la vincitrice di Sanremo Junior Ad aggiudicarsi il Grand Prix 2021 di questa edizione di Sanremo Junior è stata una ragazza bielorussa Ksenia Haletsaya , che ha tolto ogni dubbio alla prestigiosa Giuria internazionale. Quattordici anni è stata ...

Concorso Stenin, Grand Prix 2021 vinto da fotoreporter di Russia e Turchia Il Grand Prix 2021 del Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin è stato assegnato a pari merito alla serie fotografica "M+T" della reporter pietroburghese Mary Gelman e alla ...

Concorso Stenin, Grand Prix 2021 vinto da fotoreporter di Russia e Turchia Agenzia askanews F1, L’anteprima Pirelli per il Gran Premio degli USA ad Austin L'anteprima Pirelli per il Gran Premio F1 degli USA, con le mescole selezionate per la gara sul tracciato di Austin negli Stati Uniti.

F1, Gp Stati Uniti: dove vedere la gara in diretta TV Torna in pista la Formula 1, che in questo weekend sarà di scena ad Austin; dove seguire il Gp degli Stati Uniti in diretta TV A due settimane dalla vittoria di Bottas in terra turca e del controsorpa ...

Ad aggiudicarsi il2021 di questa edizione di Sanremo Junior è stata una ragazza bielorussa Ksenia Haletsaya , che ha tolto ogni dubbio alla prestigiosa Giuria internazionale. Quattordici anni è stata ...Il2021 del Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin è stato assegnato a pari merito alla serie fotografica "M+T" della reporter pietroburghese Mary Gelman e alla ...L'anteprima Pirelli per il Gran Premio F1 degli USA, con le mescole selezionate per la gara sul tracciato di Austin negli Stati Uniti.Torna in pista la Formula 1, che in questo weekend sarà di scena ad Austin; dove seguire il Gp degli Stati Uniti in diretta TV A due settimane dalla vittoria di Bottas in terra turca e del controsorpa ...