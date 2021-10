Governo: telefonata Draghi-Putin, al centro crisi afghana, G20 e relazioni bilaterali (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi afghana, i lavori preparatori del prossimo Vertice G20 e le relazioni bilaterali. Ne dà notizia Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir. Aldei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della, i lavori preparatori del prossimo Vertice G20 e le. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

