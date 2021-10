Golf, il PGA Tour torna in Giappone con il ZOZO Championship: grande attesa per Hideki Matsuyama in un field con grandi nomi (Di martedì 19 ottobre 2021) Sesto appuntamento della stagione per il PGA Tour che torna in Asia per la prima volta dal 2019 con il ZOZO Championship. Questo torneo, nato appena due anni fa, l’anno scorso era stato ospitato dallo Sherwood Country Club di Santa Monica in California, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Torneo organizzato dal PGA Tour in condivisione con il Japan Tour, che torna quest’anno sul percorso dell’Accordia Golf Narashino Country Club, che nel 2019 anno vide la vittoria di Tiger Woods, con cui pareggiò il totale di Sam Snead per il maggior numero di trionfi sul Tout, ad oggi ancora la sua ultima imposizione sul circuito maggiore. Il vincitore dell’anno scorso, Patrick Cantlay, non ci sarà, ma il field è pieno di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Sesto appuntamento della stagione per il PGAchein Asia per la prima volta dal 2019 con il. Questo torneo, nato appena due anni fa, l’anno scorso era stato ospitato dallo Sherwood Country Club di Santa Monica in California, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Torneo organizzato dal PGAin condivisione con il Japan, chequest’anno sul percorso dell’AccordiaNarashino Country Club, che nel 2019 anno vide la vittoria di Tiger Woods, con cui pareggiò il totale di Sam Snead per il maggior numero di trionfi sul Tout, ad oggi ancora la sua ultima imposizione sul circuito maggiore. Il vincitore dell’anno scorso, Patrick Cantlay, non ci sarà, ma ilè pieno di ...

