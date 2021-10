Gli uomini vogliono fare i papà ma solo dieci giorni a casa dal lavoro appena nasce un figlio sono troppo pochi (Di martedì 19 ottobre 2021) dieci giorni di congedo dal lavoro soltanto per i neo papà non bastano per questo il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, ha annunciato che nell’emendamento sul congedo di paternità del Ddl Family Act è già inserita la possibilità di stare a casa con il bambino fino a tre mesi. Congedo di paternità: allungarlo fino a tre mesi L’occasione per riaffermare l’impegno del Governo sul tema, è stata la firma del patto «Zero gender gap» da parte dei rappresentanti di 30 grandi aziende italiane e internazionali in apertura del «Women’s Forum G20 Italy» a Milano. «L’impegno è già previsto nella riforma del Disegno di legge Family Act (Ddl “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”) – ha dichiarato Bonetti – ma l’importante è parificare la ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 ottobre 2021)di congedo dalsoltanto per i neonon bastano per questo il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, ha annunciato che nell’emendamento sul congedo di paternità del Ddl Family Act è già inserita la possibilità di stare acon il bambino fino a tre mesi. Congedo di paternità: allungarlo fino a tre mesi L’occasione per riaffermare l’impegno del Governo sul tema, è stata la firma del patto «Zero gender gap» da parte dei rappresentanti di 30 grandi aziende italiane e internazionali in apertura del «Women’s Forum G20 Italy» a Milano. «L’impegno è già previsto nella riforma del Disegno di legge Family Act (Ddl “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”) – ha dichiarato Bonetti – ma l’importante è parificare la ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - CardRavasi : Guai a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nem… - matteosalvinimi : Il clima di odio e di delegittimazione contro le donne e gli uomini di centrodestra sta purtroppo dando i propri fr… - crociangelini : RT @GerberArancio: @adelestancati @CasaLettori @crociangelini @crucant @Lorett62826304 @LorenzinaMoro @LoryBudano2 @Bruno_Menna @ciroizzo3… - stefanodirusso1 : RT @elenabonetti: L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra gli u… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Lazio, c'è del sarrismo nel tuo gioco: lo dicono i numeri ROMA - Sarri chiedeva una prova da uomini e non da calciatori prima della sfida contro l'Inter. Così è stato. E oltre alla vittoria si ... invece i biancocelesti hanno reagito e messo in campo gli ...

Uomini e Donne, anticipazioni: Costabile lascia Gemma, bufera per Biagio Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, secondo le anticipazioni, ha lasciato spazio sia al trono over che al trono ...che il cavaliere era solito raccattare gli ...

Dante e gli Uomini illustri Quell’esperienza immersiva LA NAZIONE Uomini e Donne, anticipazioni: Costabile lascia Gemma, bufera per Biagio Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, secondo le anticipazioni, ha lasciato spazio sia al trono over che al trono classico in un susseguirsi di discussioni e ...

La Contessa di Castiglione: una nuova indagine per un’altra storia Una seduttrice spregiudicata? L’hanno sempre raccontata così perché serviva ad alimentare i pregiudizi sulle italiane ...

ROMA - Sarri chiedeva una prova dae non da calciatori prima della sfida contro l'Inter. Così è stato. E oltre alla vittoria si ... invece i biancocelesti hanno reagito e messo in campo...Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata die Donne che, secondo le anticipazioni, ha lasciato spazio sia al trono over che al trono ...che il cavaliere era solito raccattare...Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, secondo le anticipazioni, ha lasciato spazio sia al trono over che al trono classico in un susseguirsi di discussioni e ...Una seduttrice spregiudicata? L’hanno sempre raccontata così perché serviva ad alimentare i pregiudizi sulle italiane ...