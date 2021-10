Gli Stati Uniti dovranno di nuovo condividere il mondo in sfere di influenza con Russia e Cina (Di martedì 19 ottobre 2021) Sulla rivista americana “The National Interest” David T. Pyne, ex militare laureato alla Georgetown, afferma che per Washington è necessario riconsiderare la sua politica sulla scena internazionale, se vuole conservare una strategia di sicurezza negli stessi Stati Uniti e nel mondo. La convinzione degli USA di essere ancora in grado di esercitare un potere egemonico non fa altro che stimolare la cooperazione tra Russia e Cina. Il modello di mondo unipolare è dannoso per gli stessi Stati Uniti: è giunto quindi il momento di abbandonarlo. Al suo posto occorrerà passare ad una concezione di “contenimento strategico”. Con una configurazione simile, nessuna grande potenza potrà dominare nessuna regione presa separatamente, ed è ciò che costringerebbe gli ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 19 ottobre 2021) Sulla rivista americana “The National Interest” David T. Pyne, ex militare laureato alla Georgetown, afferma che per Washington è necessario riconsiderare la sua politica sulla scena internazionale, se vuole conservare una strategia di sicurezza negli stessie nel. La convinzione degli USA di essere ancora in grado di esercitare un potere egemonico non fa altro che stimolare la cooperazione tra. Il modello diunipolare è dannoso per gli stessi: è giunto quindi il momento di abbandonarlo. Al suo posto occorrerà passare ad una concezione di “contenimento strategico”. Con una configurazione simile, nessuna grande potenza potrà dominare nessuna regione presa separatamente, ed è ciò che costringerebbe gli ...

