Giulia Salemi, scossa dalla storia di Lulù Selassié: “Lulù è un cuoricino” (Di martedì 19 ottobre 2021) Giulia Salemi, scossa dal passato difficile raccontato da Lulù al GF. L’Influencer scrive un tweet ed abbraccia virtualmente la giovane Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, abbiamo avuto modo di conoscere un lato oscuro della principessa Selassié, Lucrezia, la sua storia. Il capitolo difficile di Lulù ha generato una forte commozione da parte dei telespettatori e concorrenti di questa nuova edizione. Lulù ha raccontato tra le lacrime la sua struggente storia che ha segnato la sua adolescenza. A soli 15 anni è stata vittima di insulti e ricatti da parte di un ragazzo che conosceva, ma che è riuscito a rendergli la vita più amara del solito. Oggi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021)dal passato difficile raccontato daal GF. L’Influencer scrive un tweet ed abbraccia virtualmente la giovane Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, abbiamo avuto modo di conoscere un lato oscuro della principessa, Lucrezia, la sua. Il capitolo difficile diha generato una forte commozione da parte dei telespettatori e concorrenti di questa nuova edizione.ha raccontato tra le lacrime la sua struggenteche ha segnato la sua adolescenza. A soli 15 anni è stata vittima di insulti e ricatti da parte di un ragazzo che conosceva, ma che è riuscito a rendergli la vita più amara del solito. Oggi ...

Advertising

IlContiAndrea : A novembre, in prima serata su Italia 1 #Backtoschool. Rifaranno gli esami di scuola elementare tra gli altri: Clem… - GrandeFratello : CI SIAMO! L’undicesima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi… - judesolopergs : RT @eleninu: C’è una presentatrice in Giulia Salemi! Cosa vogliamo fare, lo vogliamo capire? #gfvipparty #prelemi - judesolopergs : RT @Annarosamancin1: Immaginate Giulia Salemi alla conduzione di un programma ti #GFVIPPARTY - judesolopergs : RT @ludoprelemi: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono il mio punto debole. Non li supererò mai. #prelemi #pierxmara #domenicain https:/… -