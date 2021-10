Giudice Sportivo: una giornata per Luiz Felipe, Pereyra, Sottil e Thorsby (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’8a giornata di Serie A. Un turno di stop e multa di 5.000 € per Luiz Felipe, difensore della Lazio, dopo l’espulsione arrivata al termine della gara tra Lazio e Inter “per essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre”. Una giornata di squalifica anche a Roberto Pereyra dell’Udinese e Riccado Sottil della Fiorentina, per doppia ammonizione. Infine stop anche per Morten Thorsby, arrivato al quinto giallo in campionato, e per il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa, espulso nel match contro il Cagliari. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono arrivate le decisioni deldopo l’8adi Serie A. Un turno di stop e multa di 5.000 € per, difensore della Lazio, dopo l’espulsione arrivata al termine della gara tra Lazio e Inter “per essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre”. Unadi squalifica anche a Robertodell’Udinese e Riccadodella Fiorentina, per doppia ammonizione. Infine stop anche per Morten, arrivato al quinto giallo in campionato, e per il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa, espulso nel match contro il Cagliari. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

