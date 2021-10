Giudice sportivo, una giornata e 5mila euro di ammenda per Luiz Felipe. Ecco le altre decisioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Eccola, la decisione del Giudice sportivo . La Lazio per la gara contro il Verona al Bentegodi di domenica alle 15 dovrà fare a meno anche di Luiz Felipe . Il difensore italo - brasiliano, espulso nel ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021)la, la decisione del. La Lazio per la gara contro il Verona al Bentegodi di domenica alle 15 dovrà fare a meno anche di. Il difensore italo - brasiliano, espulso nel ...

Advertising

capuanogio : Nessuna sanzione per gli ululati contro #Kean segnalati nel corso di #JuveRoma, provenienti dal settore ospiti dell… - sportface2016 : +++Giudice sportivo, un turno di stop a #LuizFelipe e diecimila euro di multa a #Kolarov per il caos in #LazioInter… - roby011268 : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… - titzbiltz : RT @capuanogio: Nessuna sanzione per gli ululati contro #Kean segnalati nel corso di #JuveRoma, provenienti dal settore ospiti dello Stadiu… - teladoiotokyo : Serie A ? Giudice Sportivo: quattro calciatori squalificati: E? stato rilasciato il dispositivo contenente le decis… -