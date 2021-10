Giudice Sportivo Serie B: 3 i calciatori fermati per il prossimo turno (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Giudice Sportivo ha fermato tre giocatore di Serie B per il prossimo turno. Si tratta di Luca Marrone (Monza), Davide Diaw (L.R. Vicenza) e Francesco Lisi (Perugia). Di seguito il comunicato ufficiale: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Como, Cremonese e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto Sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilha fermato tre giocatore diB per il. Si tratta di Luca Marrone (Monza), Davide Diaw (L.R. Vicenza) e Francesco Lisi (Perugia). Di seguito il comunicato ufficiale: Il, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Como, Cremonese e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impiantoed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia ...

Advertising

capuanogio : Nessuna sanzione per gli ululati contro #Kean segnalati nel corso di #JuveRoma, provenienti dal settore ospiti dell… - sportface2016 : +++Giudice sportivo, un turno di stop a #LuizFelipe e diecimila euro di multa a #Kolarov per il caos in #LazioInter… - 68_domi : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… - Alessio_Ram : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… - annamarone : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… -