Giudice Sportivo Serie A, ammenda di 10 mila euro a Kolarov (Di martedì 19 ottobre 2021) Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la decima giornata della Serie A 2021/2022 Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso oggi le sanzioni relative all'ottava giornata. Nessuna sanzione da ambo le parti per la rissa durante Lazio-Inter in seguito al gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra. Da registrare, tuttavia, un'ammenda di 10 mila euro ad Aleksandar Kolarov "per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Squalificato per una giornata Luiz Felipe, più ammenda di 5 mila euro, che al termine del ...

capuanogio : Nessuna sanzione per gli ululati contro #Kean segnalati nel corso di #JuveRoma, provenienti dal settore ospiti dell… - sportface2016 : +++Giudice sportivo, un turno di stop a #LuizFelipe e diecimila euro di multa a #Kolarov per il caos in #LazioInter… - Lelebowski115 : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… - Francalidia4 : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… - CateJuventina : RT @mirkonicolino: Nessun provvedimento del giudice sportivo in merito ai buu razzisti da parte dei tifosi giallorossi presenti all'Allianz… -