Giornata Mondiale contro il Cancro al Seno | IVI e l’impegno nel campo dell’oncofertilità

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il 19 ottobre si celebra lailal; istituita dall’Organizzazionedella Sanità, questa ricorrenza nasce con lo scopo di sensibilizzare rispetto alla conoscenza sulla malattia e promuovere la diffusione di cure, diagnosi elli che siano tempestivi ed efficaci. A tal proposito ottobre è il mese della campagna Ottobre Rosa, dedicato alla lottaquesta patologia che colpisce, ogni anno, moltissime donne nel mondo. Oggi, sono aumentate le percentuali di guarigione, ma i numeri restano sempre molto alti; alla luce di questo risultano necessarie campagne come Ottobre Rosa che possano sensibilizzare sulla necessità, per tutte le donne, di effettuarelli che siano regolari. Inoltre, ...

Advertising

amnestyitalia : #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: ecco i 5 stati con il maggior numero di esecuzione nel 2020.… - ItalyMFA : Oggi si celebra la giornata mondiale ed europea contro la pena di morte. Leggi il comunicato della Farnesina??… - OfficialSSLazio : Giornata Mondiale dell'Alimentazione ?? ?? La #SSLazio al fianco di @Compassion_IT: oggi agli ingressi dello Stadio O… - sergionebg : @dantegiumanini @matteosalvinimi Buona giornata Dante ! guerra di logoramento di trincea un lento processo di eros… - N4Silvia : In questa giornata mondiale in rosa, vale la pena ricordare che la prevenzione passa prima di tutto dalla tavola e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Romasette.it

... visto che, tra il 2013 ed il 2018, la Cina ha rappresentato il 28% della crescita, ovvero ... BTP IN CALO, SALE LO SPREAD Il Btp chiude in calo ma sopra i minimi diuna seduta pesante ...... dalle vampate di calore ai disturbi del sonno, dai cambiamenti di umore a fastidi vaginali: è l'identikit della menopausa, di cui si celebra oggi la. Tra i trattamenti più efficaci ...Dopo la Cina, rallenta anche la produzione industriale americana, ma Wall Street non ne tiene conto - Il dollaro sale - Alibaba sfida Amazon con un chip superpotenze - Oggi i conti Netflix ...a cura della Direzione Studi e Ricerche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Negli Stati Uniti, oggi sono in uscita i dati dei cantieri e delle licenze edilizie residenziali di settembre, ...