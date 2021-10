Giornalisti: Fontana e Galli, 'cordoglio e vicinanza a familiari Amicone' (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - “cordoglio e vicinanza ai familiari e a tutti i suoi cari”. Li esprime, a nome dell'intera giunta, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del giornalista Luigi Amicone. “Ci lascia una mente acuta – sottolinea Fontana – e un ottimo giornalista che ricorderemo per sempre”. Amicone era "un intellettuale cattolico, giornalista, docente, scrittore", aggiunge l'assessore regionale alla Cultura e Autonomia, Stefano Bruno Galli. "Un uomo libero dal pensiero profondo, difensore dei nostri valori, quotidianamente impegnato nella società e nella politica e nella società”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - “aie a tutti i suoi cari”. Li esprime, a nome dell'intera giunta, il presidente della Regione Lombardia, Attilio, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del giornalista Luigi. “Ci lascia una mente acuta – sottolinea– e un ottimo giornalista che ricorderemo per sempre”.era "un intellettuale cattolico, giornalista, docente, scrittore", aggiunge l'assessore regionale alla Cultura e Autonomia, Stefano Bruno. "Un uomo libero dal pensiero profondo, difensore dei nostri valori, quotidianamente impegnato nella società e nella politica e nella società”.

