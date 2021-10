“Giocando così non può vincere il campionato”, dure parole dell’ex giocatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Antonio Cassano, intervenuto a “BoboTv“, ha parlato della Juventus, criticando il modo di giocare dei bianconeri, nonostante la sua quinta vittoria consecutiva. Di seguito le sue parole: Cassano Juventus Dybala “La Juve fa tanta fatica, non aspettiamoci altro. Con la Roma ha difeso in 9, Giocando a 50 metri dalla porta. Il gol è stato casuale. Non credo che il rientro di Dybala possa cambiare molto, se si gioca tutti chiusi in difesa. È rientrata in gioco? Ne dubito, domenica c’è Inter-Juve”. LEGGI ANCHE: Juventus, occasione dalla Spagna: un obiettivo non rinnova L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Antonio Cassano, intervenuto a “BoboTv“, ha parlato della Juventus, criticando il modo di giocare dei bianconeri, nonostante la sua quinta vittoria consecutiva. Di seguito le sue: Cassano Juventus Dybala “La Juve fa tanta fatica, non aspettiamoci altro. Con la Roma ha difeso in 9,a 50 metri dalla porta. Il gol è stato casuale. Non credo che il rientro di Dybala possa cambiare molto, se si gioca tutti chiusi in difesa. È rientrata in gioco? Ne dubito, domenica c’è Inter-Juve”. LEGGI ANCHE: Juventus, occasione dalla Spagna: un obiettivo non rinnova L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Giocando così Chelsea, Lukaku non segna più. Tuchel: "È stanco mentalmente" Non tanto da farci preoccupare, ma di certo non sta giocando con la mente sgombra. Una volta ... Io sono un sostenitore della qualità e credo che così non si possa avere : si gioca troppo calcio in ...

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN/ Quote, Sergio Oliveira sotto ai riflettori ...da gestire in una sfida di Champions League così delicata, di conseguenza saranno ancora più preziosi l'esperienza e il carisma di Zlatan Ibrahimovic, che è tornato ad "assaggiare" il campo giocando ...

Trevisani: "La Juventus non riprenderà mai il Napoli giocando così"