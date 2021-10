Ginnastica, Mondiali 2021: l’Italia strappa 4 finali, ci sono speranze di medaglie? Obiettivi e chance delle azzurre (Di martedì 19 ottobre 2021) Asia D’Amato si presenterà col terzo punteggio di ingresso nella Finale al volteggio dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. L’azzurra ha ottenuto la media di 13.816, frutto del 14.133 sul doppio avvitamento (punteggio migliorabile anche di tre decimi, come dimostrato più volte in carriera) e del 13.500 nella seconda prova. La 18enne, tornata a esibire i due salti in campo internazionale dopo due anni di digiuno (agli Europei 2019 fu quarta a una manciata di centesimi dal podio), se la giocherà fino in fondo per un piazzamento di lusso e proverà a battagliare per salire sul podio iridato, ben sapendo che mettere le mani su una medaglia sarà decisamente complesso. La brasiliana Rebeca Andrade, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, è la grande favorita della vigilia e ha già messo in chiaro le cose col 14.800 timbrato nel turno ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Asia D’Amato si presenterà col terzo punteggio di ingresso nella Finale al volteggio deidiartistica. L’azzurra ha ottenuto la media di 13.816, frutto del 14.133 sul doppio avvitamento (punteggio migliorabile anche di tre decimi, come dimostrato più volte in carriera) e del 13.500 nella seconda prova. La 18enne, tornata a esibire i due salti in campo internazionale dopo due anni di digiuno (agli Europei 2019 fu quarta a una manciata di centesimi dal podio), se la giocherà fino in fondo per un piazzamento di lusso e proverà a battagliare per salire sul podio iridato, ben sapendo che mettere le mani su una medaglia sarà decisamente complesso. La brasiliana Rebeca Andrade, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, è la grande favorita della vigilia e ha già messo in chiaro le cose col 14.800 timbrato nel turno ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni maschili l’Italia osserva -… - infoitsport : Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Angelina Melnikova impartisce la lezione, prima nell'all-around e pass per tut… - sportface2016 : #Ginnasticaartistica, Mondiali #Kitakyushu2021: Alice e Asia #DAmato conquistano la finale all-around - Quotidianinet : Ginnastica artistica, Mondiali 2021: le qualificate alle Finali. Italia con 4 pass, Melnikova e Andrade ruggiscono - Frat_Olimpica : #Ginnastica Ottime notizie dai #Mondiali: Asia D'Amato e Alice D'Amato sono in finale nel concorso generale, Elisa… -