Ginnastica artistica, Mondiali Kitakyushu 2021: sorelle D'Amato in finale all-around (Di martedì 19 ottobre 2021) Le sorelle D'Amato portano l'Italia in finale all-around ai Mondiali di Kitakyushu 2021 di Ginnastica artistica. In Giappone si sono infatti concluse le dieci suddivisioni delle qualificazioni femminili, con Asia e Alice D'Amaro che chiudono 12esima e 13esima nel concorso generale. Le due azzurre dunque disputeranno la finale all-around di giovedì, dalle 18.15 alle 20.15 ora locale. Asia D'Amato ha totalizzato 52.099 punti (VO 14.133 – PA 12.333 – TR 13.000 – CL 12.633), un solo punto in più di Alice (52.098 punti, VO 14.333 – PA 13.966 – TR 10.966 – CL 12.833). A comandare la classifica di qualificazione è la russa Angelina Melnikova (57.065), davanti alle statunitensi Leanne Wong ...

