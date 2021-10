Ginnastica artistica, Mondiali 2021: l’Italia conquista 4 finali! Le gemelle D’Amato ed Elisa Iorio fanno festa (Di martedì 19 ottobre 2021) l’Italia ha fatto man bassa di finali ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Le azzurre sono riuscite a qualificarsi per due atti conclusivi di specialità e hanno staccato due biglietti per la gara decisiva nel concorso generale individuale. Le Fate si sono distinte a Kitakyushu (Giappone) e onestamente era difficile fare meglio: ci sono state delle cadute e delle imprecisioni nel turno eliminatorio di ieri, ma alla fine dei conti si porta a casa uno dei migliori bottini di sempre. Per trovare due finaliste di specialità bisogna risalire al 2014 e al 2017, ma entrambe al corpo libero (sempre Vanessa Ferrari, prima con Erika Fasana e poi con Lara Mori); per avere due azzurre tra le migliori otto in differenti attrezzi serve tornare al 2009 (Serena Licchetta sugli staggi, Elisabetta ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)ha fatto man bassa di finali aidi. Le azzurre sono riuscite a qualificarsi per due atti conclusivi di specialità e hanno staccato due biglietti per la gara decisiva nel concorso generale individuale. Le Fate si sono distinte a Kitakyushu (Giappone) e onestamente era difficile fare meglio: ci sono state delle cadute e delle imprecisioni nel turno eliminatorio di ieri, ma alla fine dei conti si porta a casa uno dei migliori bottini di sempre. Per trovare due finaliste di specialità bisogna risalire al 2014 e al 2017, ma entrambe al corpo libero (sempre Vanessa Ferrari, prima con Erika Fasana e poi con Lara Mori); per avere due azzurre tra le migliori otto in differenti attrezzi serve tornare al 2009 (Serena Licchetta sugli staggi,betta ...

