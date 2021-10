Ginnastica artistica, Mondiali 2021: la Cina domina la prima giornata di qualificazioni maschili, domani l’Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) A Kitakyushu (Giappone) si sono disputate le prime due suddivisioni delle qualificazioni maschili ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Il programma proseguirà domani con gli altri sei raggruppamenti (Italia in pedana alle ore 10.20 nel penultimo turno). Il cinese Zhang Boheng ha dominato nel concorso generale con un complessivo 87.897 (14.133 al corpo libero, 14.666 al cavallo con maniglie, 14.866 agli anelli, 14.766 al volteggio, 15.300 alle parallele, 14.166 alla sbarra), infliggendo tre punti di distacco al connazionale Shi Cong (83.898) e all’ucraino Illia Kovtun (83.565). Kovtun primeggia al corpo libero con 14.333 (5.9 il D Score) davanti al russo Ivan Stretovich (14.266) e allo spagnolo Nestor Abad (14.233). Al cavallo con maniglie detta ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) A Kitakyushu (Giappone) si sono disputate le prime due suddivisioni delleaidi. Il programma proseguiràcon gli altri sei raggruppamenti (Italia in pedana alle ore 10.20 nel penultimo turno). Il cinese Zhang Boheng hato nel concorso generale con un complessivo 87.897 (14.133 al corpo libero, 14.666 al cavallo con maniglie, 14.866 agli anelli, 14.766 al volteggio, 15.300 alle parallele, 14.166 alla sbarra), infliggendo tre punti di distacco al connazionale Shi Cong (83.898) e all’ucraino Illia Kovtun (83.565). Kovtun primeggia al corpo libero con 14.333 (5.9 il D Score) davanti al russo Ivan Stretovich (14.266) e allo spagnolo Nestor Abad (14.233). Al cavallo con maniglie detta ...

