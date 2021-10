Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Elisa Iorio vola in Finale alle parallele! Terza italiana di sempre, ritorno fiabesco (Di martedì 19 ottobre 2021) Elisa Iorio si è qualificata per la Finale alle parallele asimmetriche dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. L’azzurra è riuscita a raggiungere l’obiettivo della vigilia grazie a un meraviglioso esercizio esibito nel turno eliminatorio sull’attrezzo prediletto. L’emiliana, al grande ritorno internazionale dopo due anni di assenza dovuti a un infortunio e alla pandemia, ha immediatamente fatto centro grazie a un talento indiscutibile e alla capacità di giostrarsi meravigliosamente tra gli staggi. La 18enne ha recuperato le difficoltà dei giorni migliori, ha sfoggiato un esercizio dal D Score di 6.2 e ha timbrato un notevole 14.183, grazie al quale ha chiuso in settima posizione. La Campionessa d’Italia in questa ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)si è qualificata per laparle asimmetriche deidi. L’azzurra è riuscita a raggiungere l’obiettivo della vigilia grazie a un meraviglioso esercizio esibito nel turno eliminatorio sull’attrezzo prediletto. L’emiliana, al grandeinternazionale dopo due anni di assenza dovuti a un infortunio e alla pandemia, ha immediatamente fatto centro grazie a un talento indiscutibile e alla capacità di giostrarsi meravigliosamente tra gli staggi. La 18enne ha recuperato le difficoltà dei giorni migliori, ha sfoggiato un esercizio dal D Score di 6.2 e ha timbrato un notevole 14.183, grazie al quale ha chiuso in settima posizione. La Campionessa d’Italia in questa ...

