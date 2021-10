Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Cina pigliatutto, domani in pedana l’Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiude con un dominio cinese la prima giornata dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica in corso a Kitakyushu, in Giappone. Le prime due suddivisioni delle qualificazioni maschili, infatti, hanno visto gli atleti del Sol Levante in grandissima forma. Il concorso generale è stato vinto da Zhang Boheng con un punteggio complessivo di 87.897 (14.133 al corpo libero, 14.666 al cavallo con maniglie, 14.866 agli anelli, 14.766 al volteggio, 15.300 alle parallele, 14.166 alla sbarra), davanti al connazionale Shi Cong, che ha totalizzato 83.898 punti, e all’ucraino Illia Kovtun, terzo con 83.565 punti. Weng Hao ha dominato la gara al cavallo con maniglie, chiudendo a 15.600 davanti a Zhang Boheng (14.666) e al russo Sergei Naidin (14.533). Agli anelli ha vinto il cinese Lan Xingyu con 15.266 punti, mentre a completare il ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiude con un dominio cinese la prima giornata deidiin corso a Kitakyushu, in Giappone. Le prime due suddivisioni delle qualificazioni maschili, infatti, hanno visto gli atleti del Sol Levante in grandissima forma. Il concorso generale è stato vinto da Zhang Boheng con un punteggio complessivo di 87.897 (14.133 al corpo libero, 14.666 al cavallo con maniglie, 14.866 agli anelli, 14.766 al volteggio, 15.300 alle parallele, 14.166 alla sbarra), davanti al connazionale Shi Cong, che ha totalizzato 83.898 punti, e all’ucraino Illia Kovtun, terzo con 83.565 punti. Weng Hao ha dominato la gara al cavallo con maniglie, chiudendo a 15.600 davanti a Zhang Boheng (14.666) e al russo Sergei Naidin (14.533). Agli anelli ha vinto il cinese Lan Xingyu con 15.266 punti, mentre a completare il ...

