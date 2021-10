Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Asia D’Amato in Finale al volteggio! Impresa storica, prima italiana a riuscirci (Di martedì 19 ottobre 2021) Asia D’Amato si è ufficialmente qualificata alla Finale al volteggio dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. La matematica sicurezza è giunta al termine dell’ottava suddivisione, dove la ceca Dominika Ponizilova (12.383), la slovena Tjasa Kysselef (13.233), la vietnamita Doan Quynh Nam Tran (11.966) e Lam Cheuk Chan di Hong Kong (12.683) non sono riuscite a scavalcare l’azzurra. La genovese resta così in seconda posizione con 13.816 punti, alle spalle dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350), e può già festeggiare l’accesso all’atto conclusivo alla tavola, in programma sabato 23 ottobre. L’azzurra è già certa di terminare il turno eliminatorio tra le migliori otto perché all’appello mancano soltanto cinque ginnaste che eseguiranno i due salti: la brasiliana Rebeca ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)si è ufficialmente qualificata allaal volteggio deidi. La matematica sicurezza è giunta al termine dell’ottava suddivisione, dove la ceca Dominika Ponizilova (12.383), la slovena Tjasa Kysselef (13.233), la vietnamita Doan Quynh Nam Tran (11.966) e Lam Cheuk Chan di Hong Kong (12.683) non sono riuscite a scavalcare l’azzurra. La genovese resta così in seconda posizione con 13.816 punti, alle spalle dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350), e può già festeggiare l’accesso all’atto conclusivo alla tavola, in programma sabato 23 ottobre. L’azzurra è già certa di terminare il turno eliminatorio tra le migliori otto perché all’appello mancano soltanto cinque ginnaste che eseguiranno i due salti: la brasiliana Rebeca ...

