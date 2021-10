Gillian Anderson dopo The Crown è in The Great 2 | le prime foto in costume

(Di martedì 19 ottobre 2021)Thetorna in una serie in, stavolta nei panni di una nobildonna. Se nel period drama di Netflix era Margaret Thatcher, ruolo che le è valso il secondo premio Emmy in carriera, nella seconda stagione di Thedi Hulu veste i panni della madre di Catherine, Joanna. Il primo ruolo diTheè quello dell’ipercritica madre dell’imperatrice di Russia, che in questa stagione finalmente ascende al trono. Caterina (interpretata da Elle Fanning) si ritroverà alle prese col difficile compito “di ‘liberare’ un paese che non ha voglio esserlo“, recita la sinossi ufficiale di The2. Questo primo ruolo di...

Hulu ha rilasciato le prime due immagini della seconda stagione di " The Great " conprotagonista, nei panni di Joanna, affascinante socialite tedesca nota per le sue abilità di matchmaking, nonché madre di Catarina La Grande (Elle Fanning). Quando sente del colpo di ...The Great 2 arriverà sugli schermi americani di Hulu il 19 novembre e le nuove foto ritraggononel ruolo della madre della giovane protagonista. La star di Sex Education sarà infatti Joanna e sarà presente in due delle puntate inedite della serie ispirata alla storia di ...Nel cast di The Great 2 ci sarà anche l'attrice Gillian Anderson, ritratta in due foto inedite con il ruolo di Joanna, la madre di Caterina. The Great 2 arriverà sugli schermi americani di Hulu il 19 ...Su Instagram le foto di Gillian Anderson sul set di The Great 2, la serie TV sull'ascesa dell'imperatrice Caterina di Russia.