Gigi D’Alessio, parla la sorella di Anna e svela il vero motivo della rottura: “Era disperata” (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo mesi di avanti e indietro, la scorsa primavera la storia tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si è conclusa definitivamente. Il cantante napoletano è stato paparazzato ad agosto con la sua nuova compagna, Denise, che ha mostrato anche un bel pancione. La sorella di Anna ha parlato della rottura dei due artisti. “Tutta la famiglia è rimasta delusa quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi ha chiamato al telefono la sera e mi ha detto: 'Le cose non vanno più allo stesso modo'. Perché si sono lasciati? La vera colpa sul lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo diversi tiri e spinte alla fine non sono più riusciti a trovare un punto d'incontro. Ho visto mia sorella piangere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo mesi di avanti e indietro, la scorsa primavera la storia traD'Alessio eTatangelo si è conclusa definitivamente. Il cantante napoletano è stato paparazzato ad agosto con la sua nuova compagna, Denise, che ha mostrato anche un bel pancione. Ladihatodei due artisti. “Tutta la famiglia è rimasta delusa quando è finita tra. Ricordo chemi ha chiamato al telefono la sera e mi ha detto: 'Le cose non vanno più allo stesso modo'. Perché si sono lasciati? La vera colpa sul lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo diversi tiri e spinte alla fine non sono più riusciti a trovare un punto d'incontro. Ho visto miapiangere ...

