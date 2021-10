Gianni Morandi | ' Mia figlia morta | tutto il mio dolore'

Advertising

Unf_Tweet : - SocialArtistOF2 : Domani sera torna #LIntervista. Ospite della prima puntata Gianni Morandi. - zazoomblog : “La morte di nostra figlia…”. Gianni Morandi il dolore più atroce vissuto sulla sua pelle - #morte #nostra #figlia… - MondoTV241 : Ritorna L'INTERVISTA di Maurizio Costanzo, ospite Gianni Morandi #mauriziocostanzo #giannimorandi - radioplaytime : #rdadioplaytime: L'Allegria - Gianni Morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Il giornalista inaugura questa nona edizione con, icona italiana in tutto il mondo con oltre 53 milioni di dischi venduti che si racconterà tra inizi di carriera, amori, famiglia ...a L'Intervista racconta per la prima volta della morte della ...Dall’Intervista con Costanzo emerge un uomo di cuore, che non si lascia sopraffare dalle difficoltà, dai momenti di crisi lavorativa e personale. Gianni si racconta in modo intimo e intenso a Costanzo ...Dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia torna su Canale 5 L'Intervista di Maurizio Costanzo. L'appuntamento è per mercoledì 20 ottobre, in seconda serata. (ANSA) ...