Ghisleri | «Alle elezioni politiche sarà tutto un altro discorso Un pezzo d’Italia si sente escluso»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Attenzione a voler leggere il votoComunali come un anticipo delle, perché «le dinamiche sono molto diverse». A riportare la tornata elettorale per le Comunali all’alveo territoriale, è la sondaggista Alessandra, che ne analizza i risultati sulla base delle dinamiche proprie di questo tipo die di queste specifiche, riportando allo scenario politico complessivo di fatto solo il dato dell’astensionismo, sul quale un peso lo ha avuto «il clima» che si è creato, aggravandolo rispetto alla tendenza alla sempre minore partecipazioneamministrative che comunque ormai è un dato consolidato. «I No Green Pass? Unsi» «Direi che ...

...tema di confronto della classe politica tra gli italiani." Approfondendo " Dottoressa, l'... come lo spiega? È disaffezione?" "Partiamo dai numeri relativigrandi città. Cinque anni fa, a ...Secondoil voto di ieri non è assimilabile a quello nazionale: "In queste elezioni erano chiamati al voto 12 milioni di elettori. Alla fine si sono espressi in 6 milioni circa. Ma...Il centrodestra esce sconfitto dai ballottaggi ma la Ghisleri, fondatrice di Euromedia, mette in guardia il centrosinistra: "Le politiche sono un'altra cosa" ...Il Partito democratico esulta per le vittorie in alcune città, ma ignora un fattore chiave: a questa elezioni "mancava del tutto la provincia, che tradizionalmente è più vicina al centrodestra" ...