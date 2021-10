GFVip: Carmen Russo chiede scusa ai coinquilini. Ecco le sue parole (Di martedì 19 ottobre 2021) Carmen Russo chiede espressamente scusa ai coinquilini della Casa per l’esagerata reazione durante la lite con Katia Ricciarelli. Ecco le sue parole Carmen Russo ieri sera al Grande Fratello Vip durante le nomination ha discusso pesantemente con Katia Ricciarelli. Le due donne hanno affrontato un’accesa discussione che ha coinvolto tutti i coinquilini, ed è proseguita anche dopo la puntata. Questa mattina Katia con alcuni vipponi ha ripercorso con un’altra prospettiva la lite avvenuta con la nota ballerina, svelando che determinate atteggiamenti della ballerina l’hanno molto irritata. Mentre Carmen in mattinata ha cercato di confrontarsi con gli uomini e le donne della Casa, per chiarire la sua ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021)espressamenteaidella Casa per l’esagerata reazione durante la lite con Katia Ricciarelli.le sueieri sera al Grande Fratello Vip durante le nomination ha discusso pesantemente con Katia Ricciarelli. Le due donne hanno affrontato un’accesa discussione che ha coinvolto tutti i, ed è proseguita anche dopo la puntata. Questa mattina Katia con alcuni vipponi ha ripercorso con un’altra prospettiva la lite avvenuta con la nota ballerina, svelando che determinate atteggiamenti della ballerina l’hanno molto irritata. Mentrein mattinata ha cercato di confrontarsi con gli uomini e le donne della Casa, per chiarire la sua ...

