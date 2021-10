GFVIP 6: SCOPPIA UNA LITE TRA GLI INQUILINI. ECCO IL MOTIVO (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante la cena un gesto scatena l’ira di un concorrente e gli animi si surriscaldano Una giornata all’insegna del relax per i concorrenti del GF Vip6. A 24 ore dalla fine della puntata di lunedì 18 ottobre, infatti, i concorrenti del Grande Fratello Vip decidono di vivere la loro permanenza all’interno del reality con più leggerezza e meno drammi. Durante l’ora di cena, però, qualcosa rompe gli equilibri delle ultime ore, generando caos e inasprendo gli animi. Ad inalberarsi, Alex Belli, al quale vengono tolte posate e bicchieri da tavola mentre stava ancora assaporando la propria cena: “adesso mi sono rotto le palle!” – urla l’attore. “Non ho neanche finito di cenare cos’è sta fretta! Io sono abituato a mangiare in relax, chi ci insegue qui, almeno godiamoci questi momenti. Anche il Grande Fratello lo ha detto già volte che facciamo tutto di corsa e basta”. Katia Ricciarelli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante la cena un gesto scatena l’ira di un concorrente e gli animi si surriscaldano Una giornata all’insegna del relax per i concorrenti del GF Vip6. A 24 ore dalla fine della puntata di lunedì 18 ottobre, infatti, i concorrenti del Grande Fratello Vip decidono di vivere la loro permanenza all’interno del reality con più leggerezza e meno drammi. Durante l’ora di cena, però, qualcosa rompe gli equilibri delle ultime ore, generando caos e inasprendo gli animi. Ad inalberarsi, Alex Belli, al quale vengono tolte posate e bicchieri da tavola mentre stava ancora assaporando la propria cena: “adesso mi sono rotto le palle!” – urla l’attore. “Non ho neanche finito di cenare cos’è sta fretta! Io sono abituato a mangiare in relax, chi ci insegue qui, almeno godiamoci questi momenti. Anche il Grande Fratello lo ha detto già volte che facciamo tutto di corsa e basta”. Katia Ricciarelli ...

