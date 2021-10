GF Vip, nuova accusa per Soleil Sorge: “Ha cercato di avvelenarci” (Di martedì 19 ottobre 2021) Amici, dopo le numerose prese di posizione contro, Soleil Sorge è stata accusata di avere “avvelenato” i concorrenti del Grande Fratello Vip con della carne andata a male perché rimasta cruda dopo la cottura sul barbecue. Soleil Sorge accusata di aver “avvelenato” i vipponi con della carne Pensavate di averle sentite di ogni, ed invece… adesso Soleil Sorge è stata accusata da Jessica di aver tentato di “avvelenare” i vipponi del GF Vip 6. A questo punto, dopo il “bicchiere-gate” spero che domani sera si possa parlare del “carne-gate” chiamando sulla scena del “delitto” anche il macellaio di fiducia. CONTINUA A LEGGERE QUI Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf vip 2021, incombe un’accusa shock su ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) Amici, dopo le numerose prese di posizione contro,è statata di avere “avvelenato” i concorrenti del Grande Fratello Vip con della carne andata a male perché rimasta cruda dopo la cottura sul barbecue.ta di aver “avvelenato” i vipponi con della carne Pensavate di averle sentite di ogni, ed invece… adessoè statata da Jessica di aver tentato di “avvelenare” i vipponi del GF Vip 6. A questo punto, dopo il “bicchiere-gate” spero che domani sera si possa parlare del “carne-gate” chiamando sulla scena del “delitto” anche il macellaio di fiducia. CONTINUA A LEGGERE QUI Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf vip 2021, incombe un’shock su ...

