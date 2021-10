GF Vip, Miriana Trevisan allontana Nicola Pisu, ecco cosa ha detto (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip si continua a parlare del flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Da casa tutti si sono resi conto del fatto che tra i due ci sia un’attrazione tangibile, ad ogni modo, la showgirl ci ha tenuto a porre dei paletti. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Alex Belli, infatti, la donna ha allontanato il coinquilino. Miriana Trevisan gela Nicola Pisu Miriana Trevisan pare si stia trasformando nella nuova Elisabetta Gregoraci del GF Vip. La donna, infatti, sta ricevendo le avances di Nicola Pisu, tuttavia, non sembra convinta di instaurare con lui un rapporto che vada oltre la semplice amicizia. Proprio ieri, infatti, nel corso di una ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip si continua a parlare del flirt tra. Da casa tutti si sono resi conto del fatto che tra i due ci sia un’attrazione tangibile, ad ogni modo, la showgirl ci ha tenuto a porre dei paletti. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Alex Belli, infatti, la donna hato il coinquilino.gelapare si stia trasformando nella nuova Elisabetta Gregoraci del GF Vip. La donna, infatti, sta ricevendo le avances di, tuttavia, non sembra convinta di instaurare con lui un rapporto che vada oltre la semplice amicizia. Proprio ieri, infatti, nel corso di una ...

