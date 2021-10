GF Vip | “Mi sono innamorato di te” | la confessione spiazza | concorrente senza parole

Advertising

CarlessoPaolo : RT @noitre32: Oramai le elezioni sono terminate, si può avere l'elenco dei 'clienti' del medico di Roma che ha elargito green pass di corte… - LindaCath777 : RT @noitre32: Oramai le elezioni sono terminate, si può avere l'elenco dei 'clienti' del medico di Roma che ha elargito green pass di corte… - Renata91493146 : RT @noitre32: Oramai le elezioni sono terminate, si può avere l'elenco dei 'clienti' del medico di Roma che ha elargito green pass di corte… - Marilen11936584 : RT @noitre32: Oramai le elezioni sono terminate, si può avere l'elenco dei 'clienti' del medico di Roma che ha elargito green pass di corte… - adolar41744618 : @longagnani Oramai i tempi sono maturi per la richiesta di un blocco o di una moratoria della campagna vaccinale. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip sono

Al Grande Fratello, nella puntata di lunedì 18 ottobre, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgestati al centro delle polemiche. Il campano ha detto di essere attratto da Sophie Codegoni . Al termine della puntata, ...Al termine dell'ultima puntata del 'GF', andato in onda nella giornata del 18 ottobre, i due ex fidanzati siintrattenuti cercando di far chiarezza sul loro rapporto. Da qui nasce la bufera :..."Mi sono innamorato di te": il concorrente del GF VIP ha spiazzato la sua inquilina con la dichiarazione d'amore Di chi si tratta ...Nicola ha organizzato una serata speciale per conquistare Miriana e tra i due l'intimità si fa sempre più forte ...