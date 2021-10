GF Vip | aspre critiche per Manuel Bortuzzo | la reazione agghiacciante al video su Lulù

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 6, Lucrezia () Salassié è stata chiamata nella stanza Super Led per farle vedere – non solo a lei, ovviamente, ma anche al pubblico – undrammatico riguardante il suo passato tutt’altro che semplice. A colpire, oltre al dolore della principessa, è stata soprattutto lagelida di, che non ha fatto una piega. GF Vip, 11° puntata 18 ottobre 2021: nomination e televoto prossima settimana Nella diretta del lunedì sera, Soleil Sorge è stata preferita dal pubblico, Miriana, Carmen e Raffaella le nominate GF Vip, il revenge porn subito daSalassié Chiamata nella stanza super led, ...

... hanno scatenatoe durissime polemiche in Rete. La nota cantautrice e attivista vegana ha ... Stasera ci sarà una nuova puntata del GF6 su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini dirà ......nella Casa del Grande Fratelloè tempo di chiarimenti per i due concorrenti più "attenzionati" del momento. Miriana Trevisan rifila un due di picche a Nicola Pisu: "Non me la sento" Dopo le...GF Vip: nella notte, a telecamere spente, due concorrenti hanno continuato a litigare. Toni altissimi e parole pesanti hanno animato la Casa.GFVip 6, Raffaella, Soleil e il bicchiere-gate. Un inedito incontro tra Amedeo, Vera e Guenda. Ecco cos'è accaduto ...