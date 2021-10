Gf Vip 6 | una frase di Carmen Russo manda su tutte le furie Katia Ricciarelli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Scontro traieri sera al Gf Vip 6. Le due gieffine hanno iniziato a battibeccare durante la puntata, salvo poi far proseguire il proprio diverbio anche una volta finita la messa in onda con Alfonso Signorini. In particolare,ha accusatodi essere una pettegola e di aver fatto presunti complotti sulle nomination con Jo Squillo. La stessa, nel sentirsi presa di mira, ha sbottato, minacciando addirittura di abbandonare il reality, come si può vedere nella clip che trovate a seguire. C’è maretta sulle nomination al femminile… mentre Sonia ed Adriana nutrono più di qualche sospetto, anche nel gruppo la tensione è alle stelle. #GFVIP pic.twitter.com/ERwhvCr9iB — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021 Ma non è ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, una frase di Carmen Russo manda su tutte le furie Katia Ricciarelli Lo scontro tra le due, iniziato dura… - CronacaSocial : GF Vip, le parole di Antonio Zequila su una gieffina: 'Muove molto l’ormone. Non posso vivere senza l’amore' ??… - SMSNEWSOFFICIAL : CHICO FORTI SCRIVE UNA LETTERA AD ALFONSO SIGNORINI, JO SQUILLO E AL PUBBLICO DI “GRANDE FRATELLO VIP” - AntonelloxSe : RT @Libellula_Lilly: È facile ammirare una “vip” Provate ad ammirare una donna, nella sua vita quotidiana lavorativa + crescendo figli è oc… - Libellula_Lilly : È facile ammirare una “vip” Provate ad ammirare una donna, nella sua vita quotidiana lavorativa + crescendo figli è… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip una

notizia che, se confermata, siamo certi che farà impazzire di gioia la bombasti soubrette (... Infine, dopo lo spoiler di Sophie Codegoni , anche la Marzano ha confermato che al Gfsta per ...Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, Lulù Selassiè , secondogenita del trio di sorelle in Casa, ha raccontato della molestia subita ...quando avevo 15 anni per sei mesi. Io ...Dopo il digiuno di tre giorni per il connazionale Chico Forti, Jo Squillo al GF Vip riceve una lunga lettera da parte dell'ex produttore ...Come si poteva prevedere, le battute di Sophie Codegoni circa i motivi della fine del suo rapporto con Matteo Ranieri, non sarebbero passate inosservate ...