GF Vip 6, Carmen Russo furiosa con Katia Ricciarelli: “Me ne vado”. Ma l’apice della lite arriva nella notte (Di martedì 19 ottobre 2021) Un altro lunedì di fuoco al GF Vip 6. Momenti emozionanti, come le sorprese della moglie di Aldo Montano nella Casa, ma anche scontri memorabili. E poi l’ennesimo confronto tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni e lo sciopero della fame di Jo Squillo per il caso di Chico Forti. In diretta Alfonso Signorini ha letto un comunicato della Farnesina, che assicura dei passi avanti e inoltre la vippona ha ricevuto anche una lettera da parte di Forti. I colpi di scena al GF Vip 6 non mancano mai ma lunedì sera, al momento delle nomination, è avvenuta una litigata fortissima e inaspettata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. In breve, la cantante ha accusato la ballerina di essere una pettegola e di aver fatto presunti complotti sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Un altro lunedì di fuoco al GF Vip 6. Momenti emozionanti, come le sorpresemoglie di Aldo MontanoCasa, ma anche scontri memorabili. E poi l’ennesimo confronto tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni e lo scioperofame di Jo Squillo per il caso di Chico Forti. In diretta Alfonso Signorini ha letto un comunicatoFarnesina, che assicura dei passi avanti e inoltre la vippona ha ricevuto anche una lettera da parte di Forti. I colpi di scena al GF Vip 6 non mancano mai ma lunedì sera, al momento delle nomination, è avvenuta una litigata fortissima e inaspettata tra. In breve, la cantante ha accusato la ballerina di essere una pettegola e di aver fatto presunti complotti sulle ...

