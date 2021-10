Gf Vip 6 | ascolti in calo | ecco quanto ha totalizzato l’undicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 ottobre 2021) Undicesimaieri per il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Numerose le dinamiche, le sorprese e le vicende che hanno coinvolto i concorrenti in gioco. Maseguito avrà riscosso il reality ambientato nella Casa più famosa di Cinecittà? A riportare i dati auditel sono stati i colleghi di DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre 2021, su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.450.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.967.000 spettatori con uno share del 19%. Un risultato non troppo soddisfacente, se si pensa che il reality non ha avuto la meglio rispetto alla concorrenza targata Rai. Inoltre, anche rispetto alle altre 10 puntate non sembra aver raggiunto risultati troppo soddisfacenti. Su 10 dirette, quattro hanno, infatti, ...